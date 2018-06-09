«رولز رويس» تُسلّم أولى سيارات كولينان في الإمارات ديسمبر المقبل

كشف ممدوح خير الله، المدير العام لرولز رويس موتور كارز في المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، عن تسليم أولى سيارات كولينان الجديدة في الإمارات خلال ديسمبر المقبل أو بحد أقصى في يناير 2019.

وأضاف لــ«البيان الاقتصادي» على هامش إطلاق السيارة الجديدة في حدث خاص في دبي الأحد الماضي، إن التسليم سيكون للحجوزات التي تمت على السيارة الجديدة قبل 3 سنوات من الآن، لافتاً إلى أن طلبات الحجز في الوقت الراهن سيتم الوفاء بها في ديسمبر 2019.

وأوضح أن حجم المبيعات على السيارة الجديدة في الإمارات تجاوز الحصة المخصصة للسوق الإماراتي بمعدل مرتين ما يدل على حجم الإقبال الكبير على السيارة، متوقعاً نمو المبيعات في الدولة خلال العام الحالي بنسبة 10% لتتجاوز 200 سيارة بفضل كولينان الجديدة بعدما حققت مبيعات بلغت 190 سيارة في 2017.

و«كولينان» التي حملت اسم أكبر ماس خشن تم العثور عليها على الإطلاق تعتبر أول سيارة رباعية الدفع تطلقها شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية رولز رويس، وخضعت في الإمارات لمجموعة من الاختبارات القاسية خلال الفترة الماضية لتطوير قدراتها في السير على الأراضي الوعرة، وفي مختلف أنواع التضاريس، فيما تتمتع بمقصورة فخمة مع كافة مواصفات الرفاهية.

ولفت إلى أن أسعار سيارات رولز رويس مرتبطة بالأسعار العالمية، مشيراً إلى أن تصميم سياراتهم حسب الطلب حيث إن العميل بالإمارات والخليج يحتاج إلى متطلبات معينة، مضيفاً أن سعر سيارة كولينان سيبدأ من 1.8 مليون درهم بدون أي كماليات التي هي متروكة على حسب ذوق واختيار العميل.

وتعتبر رولز رويس كولينان الجديدة مزودة بمحرك V12 توربيني سعة 6.7 لترات، ومتصل بنظام دفع رباعي جديد بالكامل، مع نظام قيادة كامل للعجلات.

ورداً على سؤال عن توفير خدمة العملاء لسيارات الشركة قال إن هناك عقود صيانة وتوفير قطع الغيار لثلاث مدد وهي 6 أو 7 أو 9 سنوات حسب اختيار العميل، لافتاً إلى أن الشركة لديها خطط لتوفير قطع غيار لسياراتها لمدة عشر سنوات قادمة