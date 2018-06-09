كامري الهجينة الكهربائية الجديدة في متناول عملاء التجزئة

أعلنت الفطيم تويوتا، عن إطلاق سيارة تويوتا كامري الهجينة الكهربائية (هايبرد) الجديدة كلياً، ليس فقط لقاعدة عملائها من الشركات، بل للأفراد أيضاً، متيحة لهم فرصة المشاركة في مسيرتها البيئية، ومانحة إياهم تجربة قيادة تفاعلية أكثر تشويقاً، وفرصة اختبار مستويات جديدة من متعة القيادة.

ويمكن قيادة مركبة تويوتا كامري الهجينة الكهربائية، إما بالاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكلٍ كاملٍ، وبدون أي استهلاك للوقود، أو إصدار أي انبعاثات كربونية، أو من خلال استخدام الطاقة المتولدة من كلٍ من محرك الوقود والموتورين الكهربائيين.

وذلك تبعاً لسرعة المركبة وأسلوب القيادة. وتقدم تويوتا كامري الهجينة الكهربائية الجديدة كلياً، مستويات عالية من الراحة والثبات، إلى جانب مزايا أداء التحكم الفريدة، إذ يرجع الفضل في ذلك إلى منصة «الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا» (TNGA)، التي تمثل استراتيجية جديدة كلياً لعمليات التصميم والهندسة ومختلف الباقات والتجهيزات التي تقوم بتزويد مركباتها بها.

وقالت سوزان قزي المدير العام للاتصال المؤسسي في الفطيم تويوتا، في حفل الإطلاق: «تستمر كامري الهجينة الكهربائية، بريادة حركة الاستدامة في الإمارات منذ عام 2008، كونها أول سيارة هجينة كهربائية في الدولة.

ومع وجود الآلاف من سيارات الجيل السابق من كامري الهجينة، قطعت من خلال تشغيلها ضمن أساطيل سيارات الأجرة، مسافة أكثر من 100 مليون كم، تمكنت كامري من توفير أكثر من 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون حتى الآن، مساهمة بذلك في تخفيض مستويات ثاني أكسيد الكربون، والذي بلغ حتى الآن 90 مليون طن، ناتج عن المبيعات العالمية لتويوتا، التي وصلت 11.47 مليون سيارة صديقة للبيئة».