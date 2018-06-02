أول سيارة طائرة في الخدمة بداية 2019

أعلنت شركة «PAL-V» الهولندية عن موعد تسليم أول نسخة من سيارتها الطائرة Liberty موديل 2019، وسيكون مطلع العام المقبل، وكانت قد كشفت عنها في وقت سابق بمعرض جنيف الدولي للسيارات 2018 بمارس الماضي.

وفي الوقت الذي كانت تتوقع الشركة أن يتم تسليم النسخ الأولى من «Liberty» لعملائها بنهاية العام الجاري، إلا أن الحصول على ترخيص لإنتاج وبيع السيارة وتأكيد التزامها بقواعد السلامة الجوية والبرية أجل التسليم إلى مطلع العام المقبل.

وتقول شركة «PAL-V» الهولندية إن السيارة «Liberty» هي أول سيارة طائرة يتم إنتاجها على نطاق تجاري في العالم. ورغم أن السيارة تشبه الطائرة المروحية بدرجة كبيرة فإنه يمكن قيادتها على الطرق البرية أيضا.

ووفقًا لما أعلنت عنه الشركة فإن سعر النسخة القياسية من السيارة الطائرة الجديدة يبلغ 399 ألف دولار، أما النسخة الخاصة التي تحتوي على عدد كبير من الكماليات الإضافية فيصل سعرها إلى 599 ألف دولار.

وتبلغ سرعتها القصوى على الأرض 160 كيلومترًا في الساعة من خلال محرك بقوة 100 حصان، كما تستطيع الوصول لـ 99 كيلومترًا في الساعة خلال أقل من 9 ثوان، وتصل سرعتها القصوى عند التشغيل على وضع الطيران إلى 179كيلومترًا في الساعة وبقوة 200 حصان.