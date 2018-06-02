«بي إم دبليو» تكشف عن «إم 3»

طرحت «بي إم دبليو» كمية محدودة من نسختها الخاصة والحصرية M3 CS الجديدة، تتميز بحضورها الرياضي البارز وتشكّل امتداداً لمسيرة النجاح الطويلة لسيارات M الخاصة التي بدأ إنتاجها عام 1988 مع سيارة E30 BMW M3 Evolution.

وتشكّل سيارة السيدان عالية الأداء والمؤلفة من أربعة أبواب مزيجاً مثالياً بين الديناميكية والعملانية اليومية.

تفوق طاقة المحرك الذي تبلغ سعته 3 لترات طاقة محرك الـM3 Competition Package ب10 أحصنة لتصل إلى 460 حصاناً.

وتساهم تكنولوجيا M TwinPower Turbo المتطورة في انطلاق سيارة M3 CS من صفر إلى سرعة 100 كلم خلال 3.9 ثوانٍ فقط. أما السرعة القصوى التي تبلغها النسخة الخاصة الجديدة التي تتوفر كمعيار قياسي في طراز M Driver›s Package فهي محددة إلكترونياً بـ280 كلم في الساعة.

ويوفر المحرك المؤلّف من ست أسطوانات أداء ممتازاً بفضل الشاحنين التوربينيين ومبرّد الهواء والحقن عالي الدقة، وتوقيت صمام VALVETRONIC المتغير، وتوقيت عمود كامات Double-VANOS المتغير.