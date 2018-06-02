الإمارات تتصدر مبيعات «رولز رويس» عالمياً

قال ممدوح خير الله، المدير العام لرولز- رويس موتور كارز، المركز الميكانيكي للخليج العربي دبي والمناطق الشمالية، إن الإمارات تحتل أعلى المراتب بين الأسواق الأكثر مبيعاً لسيارات «رولز رويس» مقارنة بعدد السكان في العالم.

وأضاف في تصريحات لــ «البيان الاقتصادي»، إن الشركة حققت بالإمارات ضعف مبيعاتها في ألمانيا عام 2016 حيث قامت ببيع 175 سيارة.

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر من الدول الأكثر أماناً وثقة لعملاء سيارات رولز رويس حيث يمكنهم قيادة السيارات الفاخرة دون خجل مقارنة بالعديد بالبلدان حول العالم، مشيراً إلى أن هذا المعيار تم استنتاجه من انطباعات رجال الأعمال المستخدمين لسيارات الشركة.

وقال إن الأرقام تؤكد نمو أعمال الشركة بالدولة خلال العام الجاري لتكون أفضل من العام الماضي، لافتاً إنه من المستهدف تحقيق نمو في حجم الأعمال سنوياً في الدولة بنسب تتراوح بين 7 إلى 10%.

وأوضح أن سوق السيارات ككل مر بتغيرات جذرية منذ العام 2015 ومن الصعب تحديد اتجاهه في الوقت الحالي إلا بعد نهاية فصل الصيف.

وقال إن من أخر الموديلات التي أعلنت عنها الشركة هي «رولز رويس فانتوم 2018» وهي التي وصلت للمرة الأولى بالمنطقة إلى الإمارات في سبتمبر 2017.

وأوضح أن هذا الموديل شهدت إقبالاً من المستهلكين بشكل كبير، مضيفاً إن زبائن تلك السيارة على الأخص لا يتأثرون بعوامل كفرض الضرائب وغيرها حيث إن ذلك الموديل الجديد الذي وصل لإمارة أبوظبي العام الماضي يأتي بعد

14 عاما من إنتاج الموديل القديم منها وذلك بعد انتظار الكثير من هؤلاء العملاء.

وكشف عن أن شركته تعتزم إطلاق سيارات الدفع الرباعي من رولز-رويس «كولينان» وهي السيارة التي يعني اسمها أكبر جوهرة في العالم وذلك الأسبوع الجاري وتحديداً يوم غدٍ الأحد في الصالة التابعة للشركة «البوتيك» الأول من نوعه عالمياً، في «سيتي ووك» بدبي.

وتابع: «حملت السيارة اسم كولينان تيمناً باسم أكبر ماسة في العالم، ماسة كولينان من عيار 3,106 قراريط التي تم العثور عليها في أحد مناجم الماس في جنوب أفريقيا عام 1905».

وأضاف إن كولينان تعتبر أول سيارة رباعية الدفع تطلقها رولز رويس، وخضعت في الإمارات لمجموعة من الاختبارات القاسية خلال الفترة الماضية لتطوير قدراتها في السير على الأراضي الوعرة، وفي مختلف أنواع التضاريس، فيما تتمتع بمقصورة فخمة مع كافة مواصفات الرفاهية.

كما تتميز بزر صغير في الكونسول الوسطي، يمكن للسائق الضغط عليه لتتحول السيارة إلى مركبة مخصصة للسير على الطرق الوعرة، بحيث يتم تعديل نظام التعليق الهوائي أوتوماتيكياً ويتم تفعيل نظام الدفع الكلي للعجلات الذي يستخدم لأول مرة في تاريخ رولز رويس.

ولفت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة المطبقة اعتباراً من مطلع 2018 كان له أثر سلبي على قطاع السيارات بالدولة في الشهور الأولى من التطبيق، ولكن سرعان ما استوعب السوق تأثيرات الضريبة.