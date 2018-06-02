«كاديلاك» تطرح محرّك V8بشاحن توربيني

طرحت «كاديلاك» للمرّة الأولى محرّك V8 بشاحن توربيني توأمي، ومن المقرر أن يتوافر في الشرق الأوسط بحلول العام 2019.

وسيكون القلب النابض لسيارة CT6 V-Sport الجديدة التي تُعدّ سيارة سيدان رياضية تفاعلية غنية بالمزايا الرئيسة ضمن استراتيجية «كاديلاك» في قسم رياضة السيارات الشهير عالمياً.

ومن خلال تطويره كمحرّك V8 ذي إزاحة منخفضة من الناحية التقليدية مولّداً طاقة استثنائية قدرها 131 حصاناً (98 كيلوواط) لليتر الواحد.

فإن محرّك V8 الجديد الحصري من «كاديلاك» سعة 4.2 ليترات، مع شاحن توربيني توأمي يرتقي بأداء سيارة CT6 إلى مستويات جديدة، خصوصاً أن «جنرال موتورز» تقدّر قوّته بنحو 550 حصاناً (410 كيلوواط) وعزمه عند 627 رطلاً- قدم (850 نيوتن.متر)، كما ستتوفر نسخة اختيارية من المحرّك بقوّة 500 حصان.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري في «كاديلاك الشرق الأوسط»: «مع محرّك V8 سعة 4.2 ليترات بالشاحن التوربيني التوأمي الجديد والحصري نقدّم لعملائنا في الشرق الأوسط تجربة قيادة جديدة من مستوى أعلى، وهي تجربة أكثر متعة عما يتوقّعونه عادة من «كاديلاك».

ومنذ إطلاق طرازنا الأول ضمن سلسلة V-Series في المنطقة، تلقّينا الكثير من الثناء من عملائنا الذي يؤكّدون اهتمامهم بالسيارات عالية الأداء، وشعرنا فعلاً بحماستهم تجاه اهتمامهم بتجربة قيادة عالية التشويق تجسّد أداء «كاديلاك» المميز على حلبة السباقات وخارجها».

يُعدّ محرّك V8 الجديد بالشاحن التوربيني التوأمي من «كاديلاك» تصميماً جديداً بالكامل.