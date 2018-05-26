المركبات الهجينة توسع حصتها في السوق المحلي

واصلت السيارات ذات وحدات الطاقة المختلطة، أو ما يعرف بـ«الهجينة» توسيع حصتها في السوق الإماراتي خلال الفترة الماضية، في ظل زيادة الطلب على هذا النوع من السيارات، لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط.

ويشهد سوق السيارات دخول أنواع جديدة من السيارات الهجينة التي تستعمل محركات البنزين ومحركات كهربائية في نفس الوقت، إضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل وساهمت مبادرات الاستدامة الخضراء التي تقوم بتنفيذها حكومة الإمارات كجزء من رؤية الإمارات ٢٠٢١ في زيادة الإقبال على السيارات الهجينة في السوق المحلي.

وبدأت جهود تطوير السيارات الهجينة عالمياً على يد كل من تويوتا وهيونداي، لكن في السنوات الأخيرة قرر المزيد من المصنعين دخول سباق تطوير السيارات الهجينة، وأصبحت هذه السيارات مفضلة لدى الناس لتكلفتها الاقتصادية على المدى الطويل.

لكزس

وشهدت لكزس في الفطيم للسيارات ارتفاعاً في مبيعات سياراتها الهجينة الكهربائية بنسبة 251 % في عام 2017 قياساً بعام 2016.

وأرجع كريس باكستون، مدير الإدارة العامة للكزس في الفطيم للسيارات، الارتفاع إلى تنامي الاهتمام بتقنية السيارات الهجينة الكهربائية عموماً، بالإضافة إلى طرح طرازين جديدين في عام 2017، هما لكزس LC500h وLS500h، وتنظيم أنشطة ترويجية، كإجراء تجربة قيادة للسيارات الهجينة الكهربائية وسينما السيارات في نوفمبر، وتخصيص جناح بأكمله لهذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة في معرض دبي الدولي للسيارات وتقديم عروض تشجيعية أخرى على مدار السنة.

تويوتا

وأكدت شركة الفطيم للسيارات تحقيقها زيادة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الهجينة من تويوتا، والمتمثلة بسيارة بريوس وكامري الهجينتين اللتين سجّلتا في النصف الأول من هذا العام نمواً في مبيعاتهما بنسبة 535 % و430 % على التوالي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016.

وتعد تويوتا «بريوس» أول سيارة هجينة تعمل على الوقود والكهرباء في العالم، ويجري إنتاجها بأعداد كبيرة وتستخدم محركاً يعمل على الوقود ومحركاً كهربائياً، حيث بلغ استهلاك الوقود 26.1 كيلومترا/ ليتر.

ويتضمن أسطول مركبات النقل العامة في دولة الإمارات أكثر من 1000 سيارة كامري هجينة تشكل جزءاً لا يتجزأ من أسطول شركات سيارات الأجرة، سعياً في الحفاظ على أجواء نظيفة وأقل تلوثاً في البلاد.

الأكثر مبيعاً عالمياً

تواصل ميتسوبيشي اوتلاندر ونيسان ليف تحقيق نتائج مبيعات عالمية ممتازة وبحسب كشف إحصائي صادر عن وزارة النقل البريطانية تقدمت المركبتان مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية، فقد تم تسجيل 32 ألف مركبة من اوتلاندر نهاية العام 2017 كما جاءت نيسان ليف في المركز الثاني واعتبرت اكثر السيارات الخاصة مبيعا في بريطانيا.

عمل المحركات

تتلخص آلية عمل المحركات الهجينة، من خلال اعتمادها على مصدرين من الطاقة المستخلصة، يعول الأول منها على محرك وقود احتراقي، وإنما بسعات لترية وكتلة حجمية منخفضة، من خلال توافق عمله في إنتاج القوة المحركة مع محرك كهربائي يستمد طاقته من بطاريات قابلة لإعادة الشحن، ليسهم المحركان معا في خفض معدلات استهلاك الوقود، وبالتالي خفض معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، المسبب الأول لما يعرف بالاحتباس الحراري، وتلوث البيئة.