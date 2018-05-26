شركة سويدية تقدم سيارة كهربائية مخصصة للمدن

كشفت شركة يونيتي، النقاب عن سيارتها الكهربائية الصغيرة Uniti One المخصصة للمدن. وأوضحت الشركة السويدية، أن سيارتها الجديدة تتوفر بنسخ ثنائية ورباعية وخماسية المقاعد، مع أبواب مجنحة، مشيرة إلى أن السيارة مصنوعة من ألياف الكربون ومواد حيوية.

وبجانب النسخة المعتمدة على المقود العادي، توجد نسخة أخرى مزودة بعصا تحكم دوارة في المركز، وهنا تستغني السيارة عن المقود والدواسات، وتستبدل السيارة لوحة القيادة الكلاسيكية بشاشة Head-up، لعرض البيانات الهامة على الزجاج الأمامي.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي على صرة العجلة، بقوة تتراوح من 15 إلى 40 كيلووات بحسب التهيئة.

وتحقق السيارة، التي يبلغ وزنها حوالي 400 كغم فقط، زمن تسارع من الثبات إلى سرعة 80 كلم/‏‏س في غضون 5. 3 ثوانٍ فقط، كما توفر إمكانية الشحن اللاسلكي، وعبر المقابس الكهربائية، وعن طريق استبدال باقة البطارية.

ومن المقرر طرح السيارة مطلع العام القادم، بسعر يبدأ من 14 ألفاً و900 يورو.