«كولينان» أول سيارة رباعية من «رولزرويس»

كشفت شركة رولزرويس عن أول سيارة رباعية رياضية (SUV) التي تعد الأفخم في العالم في هذا القطاع وتحتوي على براد للمشروبات ومقاعد خلفية تستخدم كمنصة أثناء رحلات السفاري والمغامرات الصحراوية.

وتقول الشركة إن السيارة مستوحاة من السيارة العسكرية التي كان يستخدمها لورنس العرب، وكانت أيضا من طراز رولزرويس. كما أن اسمها مستعار من أكبر ماسة اكتشفت في جنوب أفريقيا في عام 1905 وصنعت منها ماسات التاج البريطاني.

واتخذت الشركة هذه الخطوة بعد طول تردد للاستفادة من الانتعاش الذي يتمتع به قطاع السيارات الرباعية الفاخرة التي دخلتها قبلها شركات مثل بنتلي ولامبورغيني وجاغوار، وتلحقها شركة آستون مارتن في عام 2021 بطراز فاخر كهربائي ستطلق عليه اسم «دي بي إكس».. وتصف رولزرويس السيارة كولينان بأنها «السيارة ذات الجسم العالي».

وكشفت الشركة عن السيارة في حفل في لندن وتشمل مواصفاتها محركاً سعته 6.75 لترات بشاحن توربيني مزدوج و12 أسطوانة تبلغ قدرته 563 حصاناً. وهي تحمل تقنية «قراءة الطريق» للتعامل المسبق مع تعرجاته لتوفير جلسة وثيرة تطلق عليها الشركة اسم «بساط الريح».