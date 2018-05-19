برامج جديدة لإتقان القيادة لدى مازيراتي

صممت برامج «ماستر مازيراتي» الجديدة لإتقان تعلم القيادة لتناسب مختلف مستويات الخبرة تحت مراقبة من قبل أفضل سائقي مازيراتي، ما يسمح للمشاركين بتعلم جميع أسرار القيادة الرياضية ووضع مهاراتهم خلف عجلة القيادة قيد الاختبار، وذلك بفضل أسطول سيارات جديد بالكامل يشمل جميع طرازات علامة مازيراتي.

ويضم موسم العام 2018 مجموعة مختارة من البرامج: «ماستر أون تراك» لإتقان القيادة على الحلبة - مقسم إلى أربع دورات وهي الممارسة والتأهيل والسباق والبطولة؛ و«ماستر أوف رود» لإتقان القيادة على الطرق الوعرة يشمل دورتين هما «رالي شايكداون» و«رالي باور ستيج»؛ و«ماستر إنسنتيف» وهي دورة مازيراتي للتحفيز، والمصممة للمجموعات والشركات، التي يمكن تخصيصها حسب متطلبات العميل. وتم تصميم جميع الدورات لتناسب كل من يبحث عن تجربة حصرية تعلّمه كيفية التعامل مع سيارة مازيراتي بحرفية سائقي السباقات الحقيقيين في مختلف الظروف، وتبعث بأعلى مستويات الأدرينالين لكن في ظل أعلى معايير السلامة والأمان.

وتعقد جميع دورات إتقان تعلم القيادة لدى مازيراتي على حلبة فارانو دي ميليغاري، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من بارما، إيطاليا، التي تشكل حلبة مثالية لتجربة تعلم ممتعة لا سيما مع المجموعة الفخمة من المرافق ومعايير السلامة العالية. وتوفر منطقة الطرق الوعرة الجديدة التي تأتي ضمن محمية طبيعية خاصة، بيئة قاسية على مسارات فنية تضم العديد من العوائق والحواجز الطبيعية. وتأتي الميزات الإضافية مثل السطح الناعم وآلة التزحلق لتثري مجموعة الأنشطة وضمان الحصول على تجربة كاملة بالفعل مع مزيج مثالي بين المهارات الفنية والتعلم والمرح.