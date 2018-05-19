سيارات 2019.. بين الأمان والقوة والرفاهية

تشكل عناصر الأمان والقوة والرفاهية أبرز العناصر التي سعت شركات السيارات العالمية إلى تواجدها في طرازات 2019 التي ستجد طريقها إلى الأسواق قريبا.

وتستهدف الشركات العالمية تحقيق مزيد من التوازن بين جوانب التعقل ومتعة قيادة السيارات، من خلال تقديم الكثير من الموديلات الصغيرة الجديدة والسيارات التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة، وكذلك الأيقونات الفاخرة التي تخاطب أذواق أصحاب الفخامة وعشاق القوة الحصانية الجبارة.

وستمثل الموديلات التي ستخرج إلى النور في 2019 على الأرجح تحولاً هائلاً في صناعة السيارات. حيث من المتوقع أن تخضع الطرازات السائدة لإعادة تصميم شاملة، فيما ستبدأ الموديلات الجديدة والمستندة إلى بعض الأفكار التي راجت مؤخراً في أن تجد لها موطئ قدم على أرض الواقع.

مازيراتي

وكشفت «مازيراتي» عن أول سيارة ليفانتي مبنية حول محرك V8 وهي سيارة دفع رباعي قادرة على التسارع من 0-100 كم/‏‏ ساعة في 3.9 ثوان، في حين تتجاوز سرعتها القصوى 300 كم/‏‏ ساعة.

وتم تجهيز «مازيراتي ليفانتي تروفيو» بواحدة من أقوى المحركات على الإطلاق في مازيراتي، وهو محرك توربو V8 سعة 3.8 ليترات تم تصميمه ليتوافق مع نظام الدفع الرباعي الذكي Q4 الذي يوفر قوة مذهلة تبلغ 590 حصاناً عند 6,250 لفة في الدقيقة و730 نيوتن متر من عزم الدوران عند 2250 - 5000 دورة في الدقيقة.

راف فور تعزز من اعتماديتها | البيان

فورد

ومن جهتها أعلنت فورد عن إطلاق سيارة فيوجن سيدان لعام 2019، وهي أول سيارة على مستوى العالم مع تقنية جديدة متطورة من طراز (Co-Pilot360) لمساعدة السائق التي تجعل تجربة القيادة أكثر أمناً وأسهل، بالإضافة إلى تصميمها الأكثر سلاسة.

وتشمل خدمة مساعد فورد (Co-Pilot360) التحكم التكييفي للسرعة مع التوقف والذهاب والتي تتسارع أوتوماتيكياً والفرامل التلقائية للطوارئ مع الكشف عن المشاة ونظام معلومات النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام الحفاظ على المسارات والكاميرا الخلفية الاحتياطية والإضاءة العالية.

ميني كوبر

تعزز ميني كوبر الطابع التقدمي والجاذبية لنماذجها في قطاع السيارات الصغيرة بمظهرها المرئي الأنيق والتطور التكنولوجي الشامل، وقد حصلت السيارات الجديدة ذات 3 أبواب و5 أبواب والنسخة القابلة للكشف على تصاميم جديد وزودت بأحدث الإبتكارات التكنولوجية لتملك جاذبية ناضجة ومتميزة ولتوفر أفضل تجربة للقيادة في المدن.

وتحافظ ميني كوبر على الشكل الخارجي الأساسي الذي اشتهرت به السيارة، ولكن نسخة عام 2019 ساطعة بفضل التصميم المعدّل للأضواء الأمامية الدائرية التي زودت بوحدات LED ذات الشعاع المنخفض وعالي السطوع، كما تتميز الأضواء الخلفية بتصميم جديد يشكل رسم يونيون جاك بالتزامن مع المصابيح الأمامية القابلة للتكيف كإشارة واضحة إلى الأصول البريطانية للعلامة التجارية

جيب

وكشفت جيب رسمياً عن أحدث سياراتها شيروكي «فيس ليفت» 2019 حيث ظهرت السيارة بواجهة مميزة ومصابيح أمامية أُحادية لتتخلى عن شكلها المزدوج السابق. وتأتي شيروكي الجديدة بتصميمين مختلفين الأولى الـSUV الحمراء وهي غالباً تريل هوك الأكثر قوة لأن بها خطافين ومصابيح ضباب ومصداً أمامياً عدوانياً.

ميني كوبر من الداخل | البيان

رينج روفر

وأكدت «شركة الطاير للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «لاند روفر» في الدولة، أن النسخة الحصرية المحددة بـ999 نسخة عالمياً من طراز «رينج روفر SV Coupe»، ستصل إلى أسواق الدولة في النصف الثاني من عام 2019، وبسعر يبدأ من 1.4 مليون درهم، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتعد «رينج روفر SV Coupe» ذات البابين، الطراز الأحدث في عائلة «رينج روفر»، فضلاً عن كونها السيارة الأولى بتاريخ العلامة البريطانية الشهيرة، التي يتم تصنيعها بالاعتماد على الحرفية اليدوية، إذ سيتم تجميع كل نسخة من النسخ الـ999 بشكل يدوي، وفقاً للمواصفات الشخصية التي ينشدها المتعاملون، على أن يتولى ذلك خبراء بارعون في المركز الفني التابع لقسم العمليات الخاصة بالمملكة المتحدة.

تويوتا

وكشفت شركة «تويوتا»، أخيراً، عن تفاصيل الجيل الجديد بالكامل، من سيارتها لفئة الكروس أوفر المدمجة المتوسطة الحجم «راف 4»، كطراز خاص لعام 2019، يهدف من خلاله الصانع الياباني إلى اجتذاب مزيد من شريحة الشباب الباحث عن تجربة قيادة مفعمة بالحيوية.

وميكانيكياً، وفرت «تويوتا» ثلاثة خيارات من المحركات، سواء خياري محرك الوقود الاحتراقي المكونين من أربع وست أسطوانات، والمتصلين بعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية النسب، أو إتاحة خيار ثالث يتمثل في المحرك الهجين المقترن بعلبة تروس «CVT».

وستنال «راف 4» لعام 2019 نظام توزيع العزم الديناميكي التفاضلي، بين العجلات الأربع الدافعة، كميزة يتم استخدامها للمرة الأولى في مركبات «تويوتا»، ما يضمن للسيارة أداءً مميزاً، سواء على الطرق المعبدة، أو المسالك الوعرة