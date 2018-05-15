آخر الأخبار

«تسلا» ذاتية القيادة متهمة بالتسبب في حادث

المصدر:
  • يوتا - وكالات
التاريخ:
طباعة Email

تحقق الشرطة الأميركية في ما إذا كانت ميزة القيادة شبه الذاتية بسيارة تسلا سيدان كانت قيد التشغيل عند تصادمها بشاحنة تابعة لقسم مكافحة الحرائق في ولاية يوتا، إذ اصطدمت سيارة تسلا موديل S بالشاحنة بسرعة 60 كيلومترا في الساعة.

وقال صامويل وينكلر رقيب شرطة مدينة جوردن الجنوبية بولاية يوتا إن الوسائد الهوائية تم تنشيطها بسيارة تسلا في الحادث، إلا أن سائق تسلا تعرض لإصابات، بينما لم يصب سائق الشاحنة التابعة لهيئة الإطفاء بأي مكروه. ويستخدم نظام القيادة الآلي في تسلا الكاميرات والرادار وأجهزة الكمبيوتر للحفاظ على السرعة وتغيير الممرات وإيقاف السيارات تلقائياً، لكن تخبر الشركة دائماً السائقين بأن النظام يتطلب منهم إبقاء عيونهم على الطريق حتى يتمكنوا من السيطرة لتجنب الحوادث.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon