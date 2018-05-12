سيارة «أوبر» الطائرة في الأجواء خلال عامين

كشفت شركة سيارات الأجرة العالمية «أوبر» (UBER) النقاب عن نموذج أولي جديد لسيارات الأجرة الطائرة في مؤتمر Elevate بمدينة لوس أنغلوس الأمريكية. وعرضت الشركة نماذج تصميم سيارات «Uber Air» المصممة لحمل ما يصل إلى أربعة أشخاص في سماء المدن المزدحمة، بحسب صحيفة Express البريطانية.

وتخطط الشركة لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة في أقل من عامين وذلك بداية عام 2020، وتأمل الشركة أن تكون السيارات الجديدة ذاتية القيادة في غضون 10 سنوات. ومن المقرر أن تعتمد السيارات الجديدة على سلسلة من «المحطات السماوية» الثابتة حول المدن الرئيسة والتي ستكون بمقام نقطة التقاط وتحميل.

يقول رئيس عمليات الطيران في أوبر، ستان سوينتيك، إن الموانئ ستُبنى «حيث يبدأ عملاؤنا ارتياد السيارة وكذلك في أماكن وصولهم». وبحسب الشركة، ستكلف الرحلة على متن سيارات الأجرة المستقبلية أقل من دولارين لكل ميل.

وستعمل بطريقة مشابهة لنظام Uber الحالي، فينطلق العملاء من خلال التطبيق، ومع ذلك، يجب التخطيط للرحلات قبل ساعة على الأقل.