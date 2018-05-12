عروض تنافسية رمضانية بين وكلاء السيارات

سارعت وكالات بيع السيارات في الدولة بطرح العروض الموسمية المخصصة لشهر رمضان على نحو مبكر وقبل من أسبوع على بداية الشهر الفضيل، وذلك بهدف تنشيط المبيعات بالسوق المحلية.

وركزت العروض الرمضانية على تخفيض أسعار البيع بنسبة تتراوح بين 10 – 15% من سعر السيارة، وذلك إما من خلال تحمل الوكيل للدفعة المقدمة أو الجزء الأكبر منها، أوعن طريق الخصم المباشر من سعر البيع مع إتمام عملية الشراء وفق الآلية المتبعة، كما جاءت العروض الرمضانية مصحوبة بمجموعة من المنافع الإضافية مثل التأمين المجاني للسنة الأولى، بعقود الصيانة المجانية وتمديد فترات الضمان.

ومن جهته أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في دبي، والشارقة، والإمارات الشمالية مبكرا عن إطلاق عروضه السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل وتتضمن توفير 15% من الدفعة الأولى على الطرازات الجديدة من BMW و MINI وتأميناً مجانياً على السيارة لمدة سنة.

أما للذين يرغبون في شراء سيارة من مجموعة السيارات المستعملة والمعتمدة ضمن برنامج BMW Premium Selection فيقدم لهم المركز الميكانيكي للخليج العربي توفير حتى 15 % من قيمة الدفعة الأولى بالإضافة إلى تأمين مجاني.

هذا وتستفيد طرازات BMW من عرض الصيانة الشاملة لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر بالإضافة إلى عرض التصليح لخمس سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

ومن جهتها تقدم العربية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لعملائها جوائز تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم على شكل قسائم ذهبية مضمونة عند شراء أي سيارة ضمن تشكيلتها الواسعة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الحملة الحصرية خلال الشهر الكريم مجموعة من العروض الاستثنائية الأخرى التي تطلقها العربية للسيارات مع بداية رمضان. وعند شراء أي سيارة جديدة من رينو، وكجزء من حملة المكافآت الذهبية المضمونة، وعروض رينو الحصرية خلال شهر رمضان المبارك سيحصل العملاء على قسيمة شراء "امسح واربح"، تمنحهم الفرصة لربح قسائم مشتريات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم.

وتقدم العربية للسيارات أيضًا امتيازات إضافية أخرى تشمل الضمان لمسافة مليون كيلومتر، والتأمين المجاني، ، والخدمة المجانية لمدة تصل إلى خمس سنوات لجميع العملاء الذين يشترون أي من سيارات رينو الجديدة خلال شهر رمضان.

وشمل عرض «الفطيم تويوتا» الرمضاني لهذا العام حزمة من الميزات تتألف من التأمين المجاني لمدة سنة واحدة والتسجيل المجاني مع باقة خدمات العناية بالسيارة لمدة أربع سنوات أو 80000 كم، ما يسمح للعملاء بامتلاك سيارة تويوتا التي يحلمون بها مع وفورات تصل إلى 37000 درهم على طرازات معينة.

وأطلقت شركة فولكس واجن عرضها الرمضاني الذي شمل طرح المركبات الرياضية متعددة الأغراض «تيرامونت»مع سبع سنوات من الخدمة المجانية أو لمسافة 105000 كم.

وسيكون العرض ساري المفعول على طلبات الشراء المسبقة حتى 30 يونيو في صالات عرض سيارات «فولكس واجن» في جميع أنحاء المنطقة، مع موعد تسليم متوقع ابتداء من 1 يونيو.

وأعلنت كاديلاك بالتعاون مع وكيلها في الإمارات العربية المتحدة شركة ليبرتي للسيارات، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، عن باقة العروض الحصرية على طرازات 2018.

وتتوفر باقة العروض الحصرية على طرازات 2018، لجميع العملاء في دولة الإمارات وسيحصل العملاء الراغبين بشراء مركبة إسكاليد أو أيّ من طرازات CT6، XT5، ATS أو CTS على مجموعة من المزايا أبرزها تغطية دفعات السنة الأولى بالكامل بحيث يبدأ العميل بدفع الأقساط على الطراز الذي يختاره فقط مع حلول شهر رمضان في العام 2019، أي أنه لم يتم دفع الأموال خلال الأشهر الـ12 الأولى التي تلي عملية الشراء.