الفطيم تطلق «يارس 2018»

أطلقت «مجموعة الفطيم»، الوكيل الحصري لعلامة «تويوتا» ، طراز 2018 من السيدان المدمجة صغيرة الحجم «يارس»، والذي جاء بتصميم جديد كلياً وأبعاد خارجية أكبر من سابقه، ومقصورة أكثر رحابة، بجانب حصوله على ميزات أمان متطورة، واحتفاظه في الوقت ذاته بالمزيج المعهود من الصانعة اليابانية المتعلقة بعناصر الجودة والمتانة والموثوقية.

وتعكس «يارس 2018»، اهتمام «تويوتا» بأدق التفاصيل التصميمية والهندسية، بدءاً من إطلالة أنيقة، وصولاً إلى تصميم داخلي متميز، وانتقالاً إلى ديناميكيات قيادة عالية الاستجابة، تعززها رحابة أكبر للمقصورة من خلال الاستفادة من زيادة الطول الكلي للمركبة بنحو 15 ملليمتراً مقارنة بنسخة 2017، ليصبح الطول الإجمالي الجديد للسيارة 4.42 أمتار، والذي ترافق مع زيادة في العرض الإجمالي بمقدار 30 ملليمتراً، ليصبح 1.73 متر، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة ديناميكيات الهيكل من حيث الانسيابية الهوائية، ويوحي بالقوة ومرونة الأداء التي باتت تتمتع بها السيارة.

تصميم مطور

جاء التصميم الخارجي لـ«يارس 2018» بزوايا ديناميكية، وبمصابيح أمامية حادة، بجانب مصابيح نهارية تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء «LED»، ما منح إطلالة السيارة صبغة جريئة ورياضية، تعززها خطوط جانبية اكتست بخط عريض ويمتد باتجاه الأبواب الخلفية.