«أودي إيه 8» تصل إلى الإمارات

أطلقت أودي النابودة، الوكيل الحصري لعلامة أودي في دبي والمناطق الشمالية، الجيل الرابع من سيارة Audi A8 الجديدة، والتي تقدم الفخامة المطلقة والتصميم إلى جانب الأداء المذهل المتوقع من العلامة النخبوية.

وقال علي النابودة، المدير العام لأودي النابودة: «مع تصميمها الأنيق وما تنطوي عليه من حلول رائدة، دأب عملاء أودي في المنطقة بكل حماسة على تقديم طلبات الشراء المسبق للسيارة الجديدة منذ يناير الماضي، ونحن سعداء بالإعلان عن وصول الطراز الرائد إلى صالات العرض ليختبرها العملاء بأنفسهم» ويقدم الجيل الرابع من سيارة Audi A8 أحدث تجسيد لمفهوم «التقدم من خلال التقنية» (Vorsprung durch Technik). وتعلن عن بداية عصر تصميمي جديد للعلامة بأكملها؛ إذ تمثل هذه السيارة أبهى أشكال التجانس بين الأناقة الرياضية والتقدم والتطور.

وتستعرض حضوراً قوياً ملؤه الثقة مع شبكها الأمامي الواسع ذي الإطار المفرد، وتصميم الهيكل الانسيابي، إلى جانب مؤخرة السيارة التي تضم شريط المصابيح الخلفية الممتد على طول تلك المنطقة. وعمدت أودي إلى تقليص التفاصيل في المقصورة الداخلية. وأكدت سعيها لجلب أعلى درجات الجودة إلى العصر الرقمي مع مفهوم تشغيل ثوري بحق.

محرّك سداسي

تم طرح سيارة أودي A8 في الإمارات مع محرك توربيني سداسي الأسطوانات. وينتج المحرك ذو سعة 3 ليترات والمزود بشاحن توربيني وتقنية الحقن المباشر للوقود 340 حصاناً من القوة و500 نيوتن متر من عزم الدوران. ويسمح هذا المحرك لسيارة A8 من نظام quattro القياسي بالتسارع من حالة الثبات إلى سرعة 100 كم/‏ ساعة في غضون 5.6 ثوان.