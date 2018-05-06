سيارة «غوغل» ذاتية القيادة تتسبب في حادث

تورطت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة «وايمو» المملوكة لشركة غوغل في حادث كبير في تشاندلر بولاية أريزونا الأميركية.

وأفادت الأنباء أن السيارة المتسببة في الحادث من طراز «هوندا سيدان» حيث كانت تسير في الاتجاه المعاكس وانحرفت واصطدمت بسيارة وايمو، وتحقق الشرطة الآن في هذا الحادث.

وكانت السيارة تعمل في وقت الحادث على وضع القيادة الذاتية، لكن كان هناك سائق احتياطي يجلس خلف عجلة القيادة، ووفقاً للشركة المملوكة لغوغل أصيب هذاالسائق بإصابات طفيفة، ولا يشير التقرير إلى ما إذا كانت هناك أي إصابات لحقت بسائق سيارة هوندا المتسببة في الحادث.

وهذا ليس أول حادث تتعرض له سيارة ذاتية تابعة لشركة وايمو، لكن في أغلب الحوادث السابقة لم تكن السيارة ذاتية القيادة المتطورة هي السبب، إلا في حالة واحدة كانت تسير فيها السيارة بسرعة 2 ميل في الساعة في ماونتن فيو، كاليفورنيا، واصطدمت بحافلة على الطريق.