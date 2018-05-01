«ساند ستورم» تطرح أول مركبة إماراتية الصنع في سبتمبر

كشفت شركة ساند ستورم النقاب عن طرح أول مركبة دفع رباعي إماراتية الصنع تحت اسم «الريم» في السوقين المحلي والعربي في سبتمبر المقبل، إذ من المتوقع طرح نحو 1000 سيارة في المرحلة الأولى من التصنيع.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقد مساء أول من أمس بحضور الشيخ سعود بن فيصل القاسمي، والشيخ ناصر بن خليفة السويدي، والشيخ ركاض العامري، ومحمد خليفة المزروعي، وجرى الإعلان أيضاً عن تدشين مركبة أخرى (S24) وهي من نوع بيك أب دبل.

معايير

وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي المدير التنفيذي لشركة ساند ستورم، في تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإطلاق، إن سيارات مصنع «ساند ستورم» تعتمد في إنتاجها على المعايير الخليجية بعد عمل التجارب والاختبارات عليها من قبل شركة ألمانية معتمدة عالمياً، وفي ضوء ذلك حصلنا على شهادات الاعتماد.

وأضافت إن سعة المصنع الحالي (المؤقت) تقدر بتصنيع 1000 سيارة سنوياً، وعندما يتم افتتاح المصنع الرئيس في الربع الثاني من العام المقبل 2019، ستصل سعته السنوية تدريجاً إلى 6000 سيارة سنوياً من موديل الريم وموديل s24.

وقالت إن المصنع الرئيس للشركة يقام في منطقة رحايل في أبوظبي وهي أول مدينة للسيارات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الشركة تسلمت أرض المصنع بالفعل ويجري العمل على وضع البنية التحتية اللازمة.

وأضافت: "يعد مصنع ساند ستورم النواة الأولى لبناء قاعده صناعة السيارات في المنطقة والتي بدورها ستستقطب المصنعين الأجانب في قطاع صناعة السيارات بالدولة، وهذا بدوره يساعد على تنمية قطاع الصناعة محلياً، ويجعل الإمارات تلعب الدور القيادي بالمنطقة في هذا القطاع".

وتابعت: منذ بداية تأسيس مصنعنا تلقينا العديد من العروض من شركات فرنسية وهندية ومصرية بفتح فروع لمصانعهم المغذية لمصنعنا.

شراكات

وأشارت إلى أن المركبة الجديدة جرى إنتاجها عبر شراكات مع عدة دول في أوروبا وشرقي آسيا إضافة إلى بعض قطع الغيار من السوق المحلي إلى جانب الاستعانة بخبرات مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أن هدف الشركة تصنيع 30% من السيارة من مواد أولية من السوق المحلية على أن يتم تصنيع السيارة بالكامل بنسبة 100% في غضون 4 سنوات. وأوضحت أنه من المقرر إطلاق مركبة تعمل بالكهرباء بحلول 2020 بالتزامن مع «اكسبو دبي» حيث سنقوم من جانبنا في «ساند ستورم» بإهدائها إلى حكومة دبي في هذه المناسبة والحدث العظيم والضخم.

وذكرت أن الشركة ستبدأ حصر طلبات الجمهور لشراء السيارة من يونيو المقبل، مبيناً أن العمل يجري لإنشاء خط تجميعي مؤقت لإنتاج السيارة يبدأ العمل في يوليو المقبل.

ولفتت إلى أنه سيتم تصنيع السيارة بثلاث فئات بأسعار تتراوح من 138 إلى 185 ألف درهم في أسواق الدولة.