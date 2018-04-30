تدشين أول سيارة إماراتية الصنع في أبوظبي

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي ، مساء أمس الأحد ، تدشين أول سيارة إماراتية الصنع .

السيارة رباعية الدفع من انتاج شركة Sandstorm ، وتحمل اسم " الريم " .

وتأتي " الريم " بمحرك توربو ذو تكنولوجيا متطورة سعة 2.0 لتر ومصمم من قبل كبار المهندسين في العالم ، ويتميز المحرك بتصميم خارجي متطور وأنيق وصنع في الإمارات .