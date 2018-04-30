شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي ، مساء أمس الأحد ، تدشين أول سيارة إماراتية الصنع .
السيارة رباعية الدفع من انتاج شركة Sandstorm ، وتحمل اسم " الريم " .
تدشين أول سيارة إماراتية الصنع ، رباعية الدفع تحمل اسم #الريم وبمحرك سعة 2.0 لتر#Sandstorm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 30, 2018
#سيارات_البيان#البيان_القارئ_دائما
@Sandstorm_Autohttps://t.co/iDrpomOSk6 pic.twitter.com/EH2sJkt6RK
وتأتي " الريم " بمحرك توربو ذو تكنولوجيا متطورة سعة 2.0 لتر ومصمم من قبل كبار المهندسين في العالم ، ويتميز المحرك بتصميم خارجي متطور وأنيق وصنع في الإمارات .
تدشين أول سيارة إماراتية الصنع في #أبوظبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 30, 2018
# Sandstorm@Sandstorm_Auto#سيارات_البيان#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/iDrpomOSk6 pic.twitter.com/OzP5E1fwo4