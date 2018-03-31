6 معايير لاختيار السيارة العائلية

تتعدد الدوافع دائماً وراء قرار شراء السيارة، ووفقاً لطبيعة هذه الدوافع تتحدد الكثير من مواصفات السيارة المطلوبة. ولعل من أهم الدوافع المؤثرة في مواصفات وخصائص السيارة عندما يكون الهدف من الشراء هو تلبية احتياجات الأسرة،.

في الوقت نفسه هناك مجموعة من المعايير العامة، التي تتعلق بمقومات الأمن والسلامة في السيارة وكفاءتها وسمعتها في السوق بالنسبة لإمكانية الاعتماد عليها، ولا سيما في ظروف التشغيل الخاصة، إضافة إلى الاهتمامات الشخصية مثل سهولة الركوب والنزول، أو ملاءمة المقاعد لاستخدام الأطفال أو حجـــم الجزء المخصص للأمتعة.دبي - البيان