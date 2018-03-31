«تويوتا» و«نيسان» تتصدران عمليات البحث عبر «دوبيزل موتورز» في الإمارات

كشفت منصة دوبيزل موتورز، أكبر سوق للسيارات عبر الإنترنت في دولة الإمارات ان القيمة الإجمالية للسيارات المستعملة المعروضة للبيع على المنصة وصلت الى أكثر من 20.5 مليار درهم بمعدل سعر 90 ألف درهم لكل سيارة.

واظهر التقرير التي حصلت "البيان الاقتصادي" على نسخة منه انه تم عرض سيارة مستعملة للبيع كلّ دقيقتين على دوبيزل موتورز، في حين حصلت كلّ واحدة من هذه السيارات على متوسط 40 استفساراً من مشترين محتملين.

توجهات

وبحسب التقرير سجلت السيارات المستعملة المعروضة للبيع من علامة تويوتا أكبر عدد من عمليات البحث بنسبة بلغت 14%، تلتها كلّ من نيسان (12%)، ومرسيدس بنز (9%)، وبي إم دبليو (7%)، وفورد (6%)، ثم بورشه (3%) .

وأشار التقرير الى ان أكثر 54% من إجمالي عدد السيارات المعروضة على المنصة يقلّ عمرها التشغيلي عن 5 أعوام، بينما تمت قيادة ما نسبته 57% من السيارات المعروضة للبيع لمسافة تقلّ عن 100 ألف كيلومتر.

من ناحية الطرازات، حصدت رينج روفر الحصة الأكبر من عمليات البحث بمتوسط سعر 209 آلاف درهم، تلتها ميتسوبيشي باجيرو (48.5 ألف درهم)، وتويوتا ياريس (29.9 ألف درهم)، وتويوتا كامري (42 ألف درهم)، وجيب رانجلر (81.5 ألف درهم).

وتعليقاً على هذا التقرير، قال جان بيير مندلق، مدير عام دوبيزل موتورز: "تم تسجيل ربع إجمالي الزيارات (26%) إلى المنصة في قسم السيارات المستعملة خلال عام 2017، مع إجمالي 227,989 سيارة معروضة للبيع. كما سلّط التقرير الضوء على المنصة باعتبارها أسرع وسيلة لبيع السيارات في الإمارات، حيث تلقت 77% من السيارات ثلاثة استفسارات خلال أسبوع واحد فقط من عرضها للبيع."

ويبرز التقرير المزايا والخيارات الأكثر توافراً في السيارات المعروضة للبيع على المنصة، حيث تمتّعت نصف السيارات بميزة التشغيل بدون مفتاح ومستشعرات ركن السيارة (48%)، وبأنظمة البلوتوث (47%). كما تضمنت حوالى 40% من السيارات المعروضة على مقاعد جلدية، في حين تميّزت حوالى ثلثها بإطارات عالية الجودة (31%)."