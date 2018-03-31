«تسلا» تسحب 123 ألف سيارة لمشكلة في عجلة القيادة

أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا» عزمها سحب 123 ألف سيارة من طرازها الأكثر مبيعاً (موديل إس)، بسبب مشكلة في عجلة القيادة.

ويؤثر هذا السحب الطوعي، وهو الأوسع نطاقاً الذي تعلنه الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على السيارات السيدان الفاخرة من ذلك الطراز، الذي جرى تصنيعه قبل أبريل 2016.

وذكرت «تسلا» أنه في المناطق ذات الأجواء الباردة يمكن أن تعطب مسامير (براغي) تثبيت عجلة القيادة بشكل مفرط ، ما يجعل توجيه السيارة أكثر صعوبة.

وأوضحت الشركة أنه لا توجد مخاطر على السلامة، ويمكن للعملاء مواصلة قيادة سياراتهم، مشيرة إلى أنه لم تكن هناك حوادث أو إصابات معروفة مرتبطة بهذا الخطأ.

وأفادت شبكة « إن بي سي نيوز» الإخبارية أن هذه السيارات التي تعتزم «تيسلا» سحبها تعادل تقريباً نصف السيارات، التي قامت بتصنيعها على مدى تاريخها، موضحة أن إيلون موسك، مالك تيسلا فقد مليارات من ثروته من جراء هذا السحب.