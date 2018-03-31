«بي إم دبليو» أكثر شركة سيارات ربحية في العالم لعام 2017

حافظت شركة «بي إم دبليو» الألمانية العملاقة للسيارات على مركز الصدارة في قائمة أكثر شركات السيارات ربحاً لعام 2017.

فقد أظهرت قائمة شركة «إرنست أند يونغ» العالمية للاستشارات المالية أن «بي إم دبليو» تربح 10 يورو عن كل 100 يورو من الأرباح التشغيلية.

وفي القائمة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها أمس، حلت «سوزوكي» اليابانية في المرتبة الثانية محل «دايملر» الألمانية، التي تراجعت إلى المركز الثالث بربحية بلغت نسبتها 9.8 % للأولى و8.9 % للثانية. كما تحسنت ربحية شركة «فولكسفاغن» الألمانية لتصعد إلى المرتبة الثامنة. وبحسب الدراسة فإن «فولكسفاغن» كانت الشركة الأكثر مبيعاً للسيارات عام 2017. ووفقاً للدراسة، تربعت شركة «تويوتا» اليابانية على عرش شركات السيارات في العالم من حيث الأرباح والمبيعات سوياً.