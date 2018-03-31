فورد ترفع طاقتها الإنتاجية

تعمل فورد على رفع طاقتها الإنتاجية لاثنتين من أكثر سياراتها شهرة، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل، وهما فورد إكسبيديشن ولينكون نافيجيتور، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطرازين.

وبهدف تحسين دورة الإنتاج، خصصت فورد استثماراً إضافياً قدره 25 مليون دولار لمصنع فورد للشاحنات بولاية كنتاكي، ليصل إجمالي استثمارها في هذا المصنع 925 مليون دولار، بما يتيح للشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية.

ويجسد هذا الاستثمار وعمليات ترقية التصنيع المتقدمة مساعي الشركة لتحسين كفاءتها التشغيلية، إذ تشمل الترقيات إضافة 400 روبوت جديد، وطابعة ثلاثية الأبعاد، تتيح للعمال طباعة قطع الغيار والأدوات بسرعة أكبر وتكلفة أقل، إضافة إلى التحسينات التي أدخلتها الشركة على عمليات تحليل البيانات لتمكين خط التجميع من مواصلة العمل بأقصى كفاءة ممكنة.