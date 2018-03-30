فولكسفاغن تتخلص من سيارات قديمة

مددت شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات فترة السماح لأصحاب سيارات الديزل القديمة باستبدالها مقابل سيارات جديدة حتى يونيو 2018.

غير أن الشركة أوضحت أن ذلك يسري فقط على شراء سيارات ديزل من الجيل السادس.

وأكدت الشركة أمس في مقرها الرئيسي الألماني بمدينة فولفسبورغ أنه تم حتى الآن سحب أكثر من 170 ألف سيارة ديزل قديمة من الجيل الأول وحتى الرابع.

وكانت علامات الشركة، فولكسفاغن وأودي و سيات وسكودا وسيارات النقل، قد مددت فترة منحة سيارات الديزل القديمة حتى نهاية مارس الجاري، وذلك بعد تزايد الطلب على هذه المنحة من قبل أصحاب سيارات الديزل القديمة ذات الانبعاثات التي يراها الخبراء أكثر ضررا بالبيئة.

وانسحب التمديد أيضا على أصحاب سيارات الديزل الذين يرغبون في الحصول على سيارات بنزين أو سيارات ذات محركات هجين.