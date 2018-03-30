«نيسان» تدشّن إنتاج داتسون في باكستان

وقّعت شركة «نيسان موتور المحدودة» اتفاقية تصنيع وترخيص مع شركة السيارات «غاندهارا نيسان المحدودة» لإنتاج طرز سيارة داتسون محلياً، لتبدأ «نيسان» بموجب الاتفاقية أعمالها في أسواق دولة باكستان.

كما تشمل الاتفاقية بنوداً للتوزيع، مما يتيح وصولاً إلى سوق يشهد زيادة في الطلب على السيارات الجديدة بأكثر من 200 ألف وحدة سنوياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة «نيسان» الرامية للوصول إلى أسواق السيارات الناشئة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر علامات تجارية ومنتجات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الأسواق، ومعدلات الطلب المتزايدة من قبل المستهلكين. ومن المتوقع أن تبدأ خلال العام المالي 2019 مبيعات سيارات داتسون في باكستان التي يتم تصنيعها محلياً لأول مرة.

قال بيمان كارجار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة نيسان: «يمثل دخول شركة نيسان لسوق السيارات في باكستان خطوة هامة في مسيرة التطوير المستمر للبنية التحتية الصناعية المحلية، ودفعة قوية للنشاط الاقتصادي. ونحن على ثقة بأن التعاون الوثيق مع شركائنا، ودعم الحكومة الباكستانية، من شأنه أن يحقق منافع مستدامة للاقتصاد الباكستاني، ولعملائنا وشركائنا، ولشركة نيسان».