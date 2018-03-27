فاو الصينية تطلق 15 طرازاً من السيارات الكهربائية

تخطط مجموعة فاو لإطلاق أول سيارة كهربائية لها هذا العام، و 14 طرازاً كهربائياً آخر قبل عام 2025 ضمن طموحها لجعل هونغتشي (العلم الأحمر) التابعة لها علامة تجارية عالمية للسيارات.

وسيتم تجهيز الطرازات الجديدة بالمستوى الثالث للقيادة الآلية في 2019 والمستوى الرابع في 2020 والمستوى الخامس 2025. وقد حددت هونغتشي أهداف المبيعات بـ 100 ألف وحدة عام 2020 و 300 ألف وحدة 2025 و500 ألف وحدة 2035.

وظهرت هونغتشي للمرة الأولى في سيارة فارهة في ميدان «تيآن آن من»، خلال الاحتفال بالعيد الوطني العاشر للصين في عام 1959. ومنذ ذلك الحين، ظهرت هونغتشي ولفترة طويلة بشكل بارز في الاحتفالات الوطنية.

تأسست فاو عام 1953 في مدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين، وتعد أول شركة مصنعة للسيارات في الصين. وإضافة إلى هونغتشي لديها علامات تجارية أخرى بينها جيفانغ وبيستورن، كما أن لديها مشاريع مشتركة مع فولكسفاجن وتويوتا.