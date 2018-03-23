هيونداي تطوّر «تاكسون» الرياضية

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات، عن تعديل جديد في تصميم سيارتها الرياضية تاكسون، يتضمن إلغاء ناقل الحركة الثنائي، الذي ظل لفترة طويلة بدون تغيير، بينما يمنح قوة أكبر للمحرك.

وذكر موقع «موتور تريند»، المعني بعالم السيارات، أن محرك سيارة تاكسون الرياضية، مكون من أربع أسطوانات سعتها 4. 2 لتر، وقوته 181 حصاناً، وعزم الدوران 175 رطل /‏‏قدم. وذلك مقارنة بمحركات الطرازات الأخرى لتاكسون، حيث يتكون المحرك من أربع أسطوانات سعتها 2 لتر، وقوته 164 حصاناً، وعزم قدره 151 رطل/‏‏قدم، ومحرك توربيني مكون من أربع أسطوانات، وقوته 175 حصاناً، وعزم قدره 195 رطل/‏‏قدم.

ويبدأ سعر السيارة بـ 26130 دولاراً.

والسيارة الرياضية ذات نظام جر أمامي، لكن يتوفر نظام الدفع الرباعي مقابل 1400 دولار. وكلا النسختين ذات ناقل حركة آلي مكون من ست سرعات.

لكن على خلاف النسخ الرياضية من إلينترا، لا يتوفر في تاكسون نظام تعليق مطور.