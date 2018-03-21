ارتفاع أرباح «بورشه» 2017

ارتفعت أرباح شركة بورشه اس إي الألمانية لصناعة السيارات بعد حساب الضرائب بأكثر من الضعف العام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة أرباح شركة فولكسفاجن الألمانية، التي تعد بورشه أكبر مساهم بها.

وسجلت بورشه أرباحاً بعد حساب الضرائب تقدر بـ 33ر3 مليارات يورو العام الماضي، بحسب ما قاله هانز ديتر، المدير التنفيذي للشركة أمس. يشار إلى أن هذه الأرباح أعلى بنحو 5ر2 مرة من الأرباح التي تم تسجيلها 2016، عندما سجلت الشركة، التي تمتلك 2ر52% من حقوق التصويت في فولكسفاجن، 37ر1 مليار يورو.

وتوقع ديتر أن تتراوح الأرباح هذا العام ما بين 4ر3 مليارات إلى 4ر4 مليارات يورو. وبصفتها أكبر مساهم في فولكسفاجن، فإن النتائج المالية لبورشه اس إي تعتمد على نجاح فولكسفاجن.