استدعاء طرازات لسيارات «لاند روفر» و«فورد» لإصلاح عيوب

أطلقت وزارة الاقتصاد حملتي استدعاء لدواعي السلامة شملت سيارات لاند روفر ديسكفري سبورت ورينج روفر ايفوك ورينج روفر فيلار موديل 2018 المصنعة في بريطانيا، وطرازات فورد موستانج المصنعة بين 2005 -2011 في أميركا بالتنسيق مع وكلاء السيارات في الدولة، في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة للمنتجات في الدولة وتوفير الحماية للمستهلكين.

وشملت حملة الاستدعاء الأولى 165 سيارة لاندروفر من طرازات لاند روفر ديسكفري سبورت ورينج روفر ايفوك ورينج روفر فيلار موديل 2018 المصنعة في بريطانيا، بالتعاون مع الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات لاند روفر في الدولة، و«بريميير» موتورز الوكيل الرسمي لسيارات لاند روفر في أبوظبي، وأرجع تقرير الوزارة الاستدعاء إلى استبدال أنبوب توزيع الوقود في السيارات المزودة بمحركات بنزين 2 لتر.

ونوهت «جاكوار لاند روفر» إلى احتمال وجود خلل بسيط في السيارات المشمولة بالحملة، حيث يحتمل أن يكون لحام أغطية فتحات أنبوب توزيع الوقود غير مثبتة بشكل جيد وربما غير مطابقة للمواصفات وقد يتسبب ذلك في تسرب الوقود السائل وبخار الوقود مع مرور الوقت وبالتالي من الممكن أن يرشح الوقود السائل إلى حجرة المحرك.

وقد يلحظ السائق انبعاث رائحة وقود أو يرى الوقود المتسرب عندما يرفع غطاء المحرك. ولفتت الوزارة إلى أن شركتي الطاير وبريميير ستتواصلان مع العملاء المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وتوقيت إحضار السيارات لاستبدال أنبوب توزيع الوقود مجاناً.

وشملت حملة الاستدعاء الثانية 8 سيارات فورد موستانج مصنعة بين 2005 -2011 في أميركا بالتعاون مع «الطاير للسيارات» الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة، و«بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي. وأرجع تقرير فني سبب الاستدعاء إلى استبدال جهاز نفخ الوسادة الهوائية المخصصة لمقعد الراكب.