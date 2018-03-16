تطوير نسخة هجين من بورشه 911

كشف «أوليفر بلومه» الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة «بورشه» خلال العام الماضي أن الشركة تسعى إلى تطوير نسخة هجين من سيارتها «بورشه 911».

ورغم أنه لم يشر إلى أي مواصفات بشأن قوة السيارة، فالمعروف أنه إذا قدمت الشركة نسخة هجين سواء من سياراتها «باناميرا توربو إس.إي هايبرد» أو «918 سبايدر» فإنها ستكون فائقة القوة بحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات. وقال «بلومه» إن السيارة «911 الهجين» ستعمل بمحرك قوته تصل إلى 690 حصاناً.

وفي تصريحات صحفية مؤخراً قال «بلومه» إن السيارة «911 الهجين يجب أن تكون سيارة فائقة القوة.. ستكون أقوى سيارة في فئة 911 على الإطلاق وقد تصل قوتها إلى 700 حصان».