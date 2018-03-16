مجموعة خاصة من لكزس كوبيه «آر.سي»

قررت شركة «لكزس» ذراع السيارات الفارهة في مجموعة «تويوتا موتور كورب» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات طرح مجموعة محدودة خاصة من سيارتها الكوبيه «آر.سي بلاك لاين» خلال الربيع الحالي. وتستخدم الشركة حالياً اللونين البرتقالي والأسود، في طلاء السيارة الكوبيه «بلاك لاين» الموجودة حالياً في فئتين هما «آر.سي 300» و«آر.سي 350 إف سبورت».

وتعتزم الشركة إنتاج 650 سيارة من هذه الفئة الجديدة التي سيتم طلاؤها من الخارج إما باللون الفضي الذري أو الفضي الكافيار. كما يتم استخدام الخطوط السوداء حول الشبكة الأمامية والنوافذ إلى جانب العجلات السوداء.

أما في الداخل، فتستخدم الشركة خطوط اللون البرتقالي إلى جانب استخدام الخشب الفاخر في تغطية عجلة القيادة. وقد تمت الاستعانة بشركة يابانية متخصصة في فن الخط منذ أكثر من 200 عاماً في طلاء عجلة القيادة، بدرجات اللون الأسود بحسب ما ذكرته شركة تويوتا.

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن السيارة الجديدة تحتوي على سقف شفاف ومصابيح أمامية عبارة عن 3 أحزمة باستخدام تكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي).

ومن المنتظر طرح هذه المجموعة الخاصة من السيارة «آر.سي إف سبورت بلاك لاين» في معرض نيويورك الدولي للسيارات في وقت لاحق من الشهر الجاري.