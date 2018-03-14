«إكسبيديشن 2018» في صالات عرض فورد بالمنطقة الشهر الجاري

تصل فورد إكسبيديشن 2018 الجديدة كلياً إلى صالات عرض وكلاء فورد في الشرق الأوسط هذا الشهر.

ويأتي الطراز المرتقب بتصميمه الجديد كلياً من الداخل والخارج وتقنياته الذكية وأعلى مستويات القوة والكفاءة في استهلاك الوقود وقدرة السحب ضمن فئته، ليعيد تعريف السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات بالحجم الكامل. ويعتبر الجيل الجديد من إكسبيديشن 2018 الأذكى والأكثر قدرة وقابلية للتكيف.

وقالت كريستال وورثم، مدير التسويق في فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: تجسد إكسبيديشن الجديدة كلياً أحدث ما توصل إليه الابتكار في مجالي التصميم والقدرة ضمن فئة السيارات الرياضية المتعدّدة الاستعمالات. واتسعت تشكيلة فورد من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات لتشمل 5 طرز بدءاً من إيكوسبورت بالحجم المدمج إلى إكسبيديشن بالحجم الكامل.