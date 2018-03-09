نصائح للعناية بسيارتك في نهاية الشتاء

مع بداية فصل الربيع والخروج من البيات الشتوي تحتاج السيارات إلى برنامج عناية لاستعادة رونقها ومظهرها الجذّاب.

ويقدّم الخبراء نصائح للسائقين للعناية أكثر بمركباتهم للتمتع أكثر أثناء القيادة.

إليك بعض النصائح المقدمة من الخبراء للعناية، نقلًا عن صحيفة العرب اللندنية.

يقول فيليب ساندر من نادي “موبيل في ألمانيا” إن على صاحب السيارة البدء في عملية الغسل مع معالجة مبدئية بواسطة جهاز التنظيف بالضغط العالي.

وبعد التأكد من نظافة السيارة يجب إجراء فحص شامل لطلاء السيارة حيث إن حصيات الطريق يمكن أن تضرّ الطلاء مع درجات الحرارة العالية.

ويمكن علاج أضرار الطلاء الصغيرة بالتوجّه إلى المراكز الفنية المتخصصة، ولا يجوز ترك أضرار الطلاء دون إصلاح، وإلا فسيكون هناك خطر تكوّن الصدأ، بعدها ستكون عملية الإصلاح أغلى بكثير.

ويتعيّن تغيير الإطارات الشتوية بالصيفية مع فحص ضغط هواء الإطارات.

وأثناء عملية تغيير العجلات تتاح فرصة جيدة لفحص المكابح، كما يتعيّن فحص أنابيب المكابح الموجودة أسفل السيارة.

وهناك بعض الأشياء الغريبة قد تتراكم تحت غطاء حيز المحرك، مثل أوراق الشجر ويلزم فحص مستويات زيت المحرك وزيت المكابح وسائل غسل الزجاج وإعادة ملئه إذا لزم الأمر، مع ضرورة مراجعة حالة شحن البطارية.

وينصح الخبراء في حال تضررت أنصال المساحات المطاطية بفعل الأوساخ، بالتحقق من عناصر الإحكام المطاطية في الأبواب وجميع العناصر المشابهة.

كما يجب تنظيف المقصورة الداخلية من خلال إزالة جميع معدات القيادة الشتوية مثل كاشط الجليد وسلاسل الجليد وتنظيف الزجاج الأمامي من الداخل.

أما عملية تفقّد مجموعة التعليق فلا بد أن تتم على يد المتخصّصين لا سيما بعد التعرض للعديد من مطبّات الحفر أثناء السير.