شحن المركبات الكهربائية مجانًا في مركز صحارى

أصبح مركز صحارى أول مركز تجاري في الشارقة، يقوم بتركيب نقاط الشحن للسيارات الكهربائية مجانًا بدعم من شركة «تسلا».

وسيتمكن مالكو السيارات الكهربائية من شحن بطارياتهم من دون أي تكلفة عن طريق نقاط الشحن الثلاث الجديدة التي توجد في المول ومواقف السيارات في التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة منها خلال ساعات عمل المركز. ويمكن لنقاط الشحن أن تضيف ما يصل إلى 100 كيلومتر لمدى قيادة السيارات الكهربائية في غضون ساعة واحدة من الشحن، وهي متاحة حصريًا للسيارات الكهربائية التي لا تصدر أي انبعاثات من الغازات الضارة بالبيئة.

يشار إلى أن السيارات الكهربائية تكتسب اهتمامًا كبيرًا في دولة الإمارات، وانضمت طرازات «تسلا» إلى تصنيف سيارات الأجرة في دبي في العام 2017، ما يعكس هدف الدولة لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.