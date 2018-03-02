سيارة كهربائية للطرق الوعرة

رغم زيادة شعبية السيارات الكهربائية خلال السنوات العشر الأخيرة، فإنها ما زالت تمثل نسبة بسيطة من إجمالي مبيعات السيارات في العالم. في الوقت نفسه، فإن السيارات المدمجة للطرق الوعرة هي الأكثر مبيعا في السوق العالمية.

لذلك قررت شركة «هيونداي موتور» أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية الجمع بين السيارات الكهربائية والسيارات المدمجة في سيارة واحدة تحمل اسم «كونا إلكتريك». ويشير اسم السيارة «كونا إلكتريك» إلى أنها ستكون النسخة الكهربائية من سيارة هيونداي الجديدة «كونا سي.يو.في».

ويتراوح حجم السيارة الجديدة بين السيارة «كيا سول» والسيارة «هوندا إتش.آر-في». وستطرح هيونداي سيارتها الكهربائية الجديدة في فئتين الأولى تستطيع قطع حوالي 185 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، والثانية تستطيع قطع حوالي 290 ميلا. ورغم ذلك فإن هذا المدى لا يكفي للتفوق على السيارة الكهربائية الشهيرة «تيسلا 3».