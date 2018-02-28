آخر الأخبار

حياتك أهم من اتصالك

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:
طباعة Email

القيادة الآمنة تقتضي أن يكون السائق في كامل تركيزه خلال قيادته لسياراته ، ومع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت الجوال أصبح الكثيرون يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة وهو ما يعرض حياتهم والآخرين للخطر ، لذلك تذكر دائما  :

- إذا كنت تجري مكالمة هاتفية أو تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة، فأنت مُعرض أربع مرات أكثر لحادث.

- أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بالهاتف أو بأي شيء آخر يُعَدُّ مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بـ800 درهم و4 نقاط مرورية.

قد يهمك أيضا :

4 نصائح للقيادة في ظروف جوية مختلفة

3 نصائح بشأن حزم الأمتعة في السيارة

10 نصائح لخفض استهلاك المركبات من الوقود

 

طباعة Email

مواد ذات علاقة

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon