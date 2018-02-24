فيراري تطلق طراز «488 بيستا» في معرض جنيف للسيارات

تشكّل سيّارة فيراري «488 بيستا» التي سيُكشف عنها في معرض جنيف للسيّارات الطرازَ الخلف في السلسلة الخاصّة من سيّارات فيراري بمحرّك ثماني أسطوانات على شكل V (V8) التي ضمّت طرازات «360 تشالنج سترادالي»، و«430 سكوديريا»، و«458 سبيتشالي» والتي لاقت استحساناً كبيراً لأدائها القوي وأسلوب قيادتها الملفت.

وتعتبر سيّارة فيراري «488 بيستا» قفزة نوعية كبيرة مقارنة بالطرازات الخاصة السابقة في ما يتعلّق بالديناميّات الرياضية ومستوى التكنولوجيا الآتية مباشرة من سيارات السباق. ويأتي الاسم في الواقع كتقدير مباشر لتاريخ فيراري العريق الفريد في رياضة المحرّكات.

وقد أتى تطوير هذه السيّارة خلاصة لـ 25 سنة من الخبرة في تنظيم بطولة «تحدّي فيراري» للطراز الواحد وكنتيجة مباشرة لانخراط المصنّع الإيطالي في بطولة العالم لسباقات التحمّل الذي ينظّمه الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إذ فازت الشركة بخمس بطولات للصانعين في فئة سيّارات «جي تي إي» في خلال السنوات الستّ التي مرّت على تأسيس هذه البطولة، وحقّقت الفوز في 29 من أصل 50 سباقاً.

ويتميّز طراز فيراري «488 بيستا» باعتماده الكثير من الحلول لتخفيف الوزن، بالإضافة إلى عمليات تطوير للمحرّك وديناميات السيارة ودينامياتها الهوائية مستمَدّة كلّها من سيّارتَي فيراري المخصّصتين للتسابق.

ويُعدّ محرّك هذه السيّارة الأقوى على الإطلاق بين محرّكات V8 فيراري، فهو نسخة مطوّرة إلى أقصى الحدود من المحرّك المجهّز بتوربو، الذي حاز جائزة أفضل محرّك في العالم للعامين 2016 و2017.