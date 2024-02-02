«تويوتا» الأكثر مبيعاً في العالم للعام الرابع

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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جاءت مجموعة شركة صناعة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا موتور كورب في نهاية العام الماضي على قمة سوق السيارات في العالم من حيث المبيعات متفوقة على فولكس فاجن الألمانية، ثاني أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات.

وزادت مبيعات مجموعة تويوتا التي تضم شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز ليمتد خلال العام الماضي بنسبة 7.2% إلى 11.2 مليون سيارة. في المقابل، زادت مبيعات مجموعة فولكس فاجن خلال العام الماضي 12 % إلى 9.24 ملايين سيارة.

وعززت أرقام المبيعات خلال العام الماضي سيطرة مجموعة تويوتا على سوق السيارات العالمية بشكل عام، أصبحت شركة بي.وي.دي الصينية للسيارات الكهربائية أكبر شركة في هذه السوق على مستوى العالم، متفوقة على تسلا، حيث باعت 3.02 ملايين سيارة كهربائية وهجين.

وباعت تويوتا 104018 سيارة كهربائية، وباعت تسلا 1.81 مليون سيارة العام الماضي.