«تويوتا» توقف شحنات 10 طرز بسبب محركات الديزل

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

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قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات إنها تلقت تقريراً من وحدة تويوتا للصناعات الخاصة بأمور التحقق يتعلق ببعض محركات الديزل، موضحة أنها سوف تعلق مؤقتاً شحن عشر طرز من سياراتها لها علاقة بذلك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت إن لجنة التحقيقات توصلت إلى وجود مخالفات خلال اختبار قوة الحصان في 3 طرز من المحركات. وتوصل التحقيق إلى أنه تم قياس قوة الحصان ببرنامج يختلف عن المستخدم في الإنتاج الكثيف، لذلك تبدو القيم أقل تبايناً. وأوضحت الشركة أن عشرة أنواع من السيارات تستخدم هذه المحركات في أنحاء العالم، بينها ستة في اليابان.