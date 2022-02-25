لماذا تشم رائحة بنزين مزعجة داخل سيارتك؟

المصدر: وكالات

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يعتقد بعض الأشخاص أن التسرب البسيط للبنزين يمكن أن يؤدي إلى انفجار هائل للسيارة على الفور، وهذا هو السبب الذي يجعل البعض يشعرون بالقلق الشديد عند شم رائحة البنزين داخل السيارة، لكن على الرغم من أن الرائحة مزعجة تضر بصحتك، إلا أنها لا تسبب هذا الانفجار الهائل.

هناك عدد قليل من الأسباب التي تجعل رائحة سيارتك مثل البنزين، تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

الغطاء فضفاض

السبب الأول لرائحة الوقود من سيارتك هو أن غطاء الغاز غير محكم الغلق أو به عيب، ولمعالجة المشكلة، ابدأ بالتأكد من أن الغطاء سليم ومغلق بشكل صحيح.

في حال استمرار انتشار الرائحة بعد فحص الغطاء، استبدل الغطاء، حيث يمكن أن تتحلل أختام غطاء البنزين بمرور الوقت، ما يسمح للأبخرة بالخروج حتى عندما يكون الغطاء محكمًا جيدًا، وفقًا لـ carparts.

عيب في نظام التحكم في الانبعاثات التبخرية (EVAP)

يعد وجود عيب في مكان ما في نظام EVAP، هو سبب آخر لرائحة الوقود داخل السيارة، حيث إن نظام EVAP مسؤول عن حبس وتطهير أبخرة الوقود لمنعها من التسرب، وفي حالة وجود خلل به يؤدي ذلك إلى وجود رائحة الوقود داخل سيارتك.

انبعاثات أنبوب العادم

على الرغم من أنه غير شائع بشكل كبير، إلا أن أحد الأسباب الأخرى وراء شم رائحة البنزين في سيارتك هو دخول الوقود غير المحترق إلى العادم، ويمكن أن تكون بعض المشكلات، مثل حاقن الوقود العالق، شديدة بدرجة كافية بحيث ترى وقودًا خامًا يتساقط من أنبوب العادم.

أسباب إضافية لهذه الظاهرة

1– الاحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف شمعات الاحتراق وعند تغييرها تختفي الرائحة.

2– تسرب في صمام تصريف بخار الوقود، ويرجع السبب غالبًا لوجود تلف في حساس ضغط الوقود وبتغييره تختفي الرائحة.

3– تلف البلاكات ما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين وتأخر السيارة في التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك.

4– وجود تسرب في خزان الوقود، ويحدث هذا الأمر نتيجة حدوث تآكل في أحد جوانبه أو عدم إحكام قفل غطاء الخزان.

5– تسريب في أنابيب البنزين والتي تمتد من خزان البنزين حتى المحرك.

6– حدوث انسداد أو تسريب داخل علبة كربون التخزين، والتي تقوم بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود.

7– انسداد الرشاشات أو تعرضها للتلف، وهو ما يؤدي إلى تسرب البنزين للخارج محدثا هذه الرائحة.