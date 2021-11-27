نصائح ذهبية لأمان القيادة أثناء الرياح الشديدة

المصدر: د ب ا

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تعتبر الرياح الشديدة من أخطر عوامل الطقس، التي تهدد سلامة قائدي السيارات وقائدي الدراجات النارية لما تتسبب فيه من تغير سلوك القيادة.

وينصح خبراء نادي السيارات ADAC الألماني والهيئة الألمانية للفحص الفني بالقيادة بسرعة بطيئة قدر الإمكان وعدم القيام بمناورات عنيفة، مع العلم بأن تغيرات سلوك القيادة تزيد بزيادة سرعة الرياح والسيارة؛ فإذا اصطدمت عاصفة سرعتها 70 كلم/س بمركبة بسرعة 100 كلم/س، فيمكنها تحريكها بمقدار متر واحد.

وإذا كانت السيارة تسير بسرعة 130 كلم/س، فيمكن أن تصل إلى أربعة أمتار، كما يزداد الخطر في المناطق المفتوحة على الجسور أو المناطق المرتفعة. ويتعين أيضا الابتعاد عن الطرق، التي تمتد على جوانبها الأشجار.

وأشار الخبراء إلى أن المركبات مثل المقطورات وسيارات الكارافان والسيارات الكبيرة بوجه عام يزداد تأثرها بالرياح. كما أن الهياكل الفوقية مثل صناديق السقف تزيد من السطح المعرض لتيار الهواء.