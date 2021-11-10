استخدام ماء الصنبور في مبرد السيارة .. تعرف على خطورته

المصدر: وكالات

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حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من استخدام ماء الصنبور مع مبرد السيارة تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضحت الهيئة أن ماء الصنبور قد يحتوي على ترسبات كلسية قد تضر بدورة التبريد بالكامل؛ لذا يفضل الاعتماد على الماء المقطر أو الماء منزوع الأيونات.

وأضافت الهيئة أنه من المثالي إعادة تعبئة سائل التبريد بنفس المواصفات في نسبة الخلط المستخدمة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الحماية المثلى من الصقيع والتآكل. ويوفر دليل الاستعمال معلومات عن هذا.

كما حذر الخبراء من فتح غطاء خزان سائل التبريد عندما يكون المحرك في درجة حرارة التشغيل، نظراً لأنه من الممكن أن يتدفق السائل الساخن عند فتحه ويسبّب حروقاً شديدة.