ما أسباب رائحة البنزين داخل السيارة وكيفية علاجها؟

المصدر: وكالات

يواجه العديد من السائقين يواجهون مشاكل أثناء قيادة السيارة، وتحدث هذه المشاكل بسبب سوء الاستخدام او انتهاء العمر الافتراضي لبعض القطع داخل السيارة أو محركها، فيجب الاهتمام بالسيارة وصيانتها أولاً بأول.

ومن اكثر المشاكل التي تواجه قائدي السيارات، هي انتشار رائحة البنزين داخل السيارة، وهو ما يثير قلق كثير من السائقين لعدم درايتهم بأسباب انتشار هذه الرائحة.. وتالياً أبرز أسباب هذه الظاهرة

1– الاحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف شمعات الاحتراق وعند تغييرها تختفي الرائحة.

2– تسرب في صمام تصريف بخار الوقود، ويرجع السبب غالبًا لوجود تلف في حساس ضغط الوقود وبتغييره تختفي الرائحة.

3– تلف البلاكات ما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين وتأخر السيارة في التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك.

4– وجود تسرب في خزان الوقود، ويحدث هذا الأمر نتيجة حدوث تآكل في أحد جوانبه أو عدم إحكام قفل غطاء الخزان.

5– تسريب في أنابيب البنزين والتي تمتد من خزان البنزين حتى المحرك.

6– حدوث انسداد أو تسريب داخل علبة كربون التخزين، والتي تقوم بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود.

7– انسداد الرشاشات أو تعرضها للتلف، وهو ما يؤدي إلى تسرب البنزين للخارج محدثا هذه الرائحة.