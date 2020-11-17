طلاب هولنديون يصنعون سيارة رياضية فاخرة من "القمامة"

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

ابتكر طلاب هولنديون سيارة كهربائية تعمل بكامل طاقتها ومصنوعة بالكامل من النفايات، بما في ذلك المواد البلاستيكية التي يتم إخراجها من البحر والزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقمامة المنزلية.

وقالت جامعة أيندهوفن التقنية إن السيارة ذات اللون الأصفر اللامع والرياضية ذات المقعدين أطلق عليها الطلاب اسم "لوكا" ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومترًا في الساعة وإلى 220 كيلومترًا عند شحنها بالكامل.

وقالت مديرة المشروع ليزا فان إيتين: "هذه السيارة مميزة حقًا، لأنها مصنوعة بالكامل من النفايات.. هيكلها مصنوع من الكتان وزجاجات بولي ايثيلين تيريفثالات مُعاد تدويرها. وبالنسبة للداخل، استخدمنا نفايات منزلية."

وتوجد مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت في العبوات البلاستيكية وأنواع أخرى خاصة بتغليف المواد الغذائية، وفق موقع "سي بي سي".

وتم استخدام البلاستيك الصلب الموجود عادة في أجهزة التلفزيون والألعاب وأدوات المطبخ لبناء هيكل السيارة، بينما صنعت وسائد المقعد من جوز الهند وشعر الحصان.

وقالت فان إيتين إن السيارة صُممت وصُنعت من قبل مجموعة تضم 22 طالبًا خلال حوالي 18 شهرًا، في محاولة لإثبات إمكانية استغلال المواد التي يتم التخلص منها عادة.

وقال عضو فريق الإنتاج Matthijs van Wijk "نأمل حقًا أن تبدأ شركات السيارات في استخدام النفايات.. المزيد والمزيد من الشركات تستخدم النفايات أو المواد الحيوية في التصاميم الداخلية للسيارات، نريد أن نبرهن أنه من الممكن أيضًا صناعة الهيكل من النفايات."