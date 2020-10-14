إنفينيتي تتيح لك قيادة سيارة أحلامك مع حملة "استأجر وانطلق"

المصدر: البيان الإلكتروني

تسعى العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، إلى تقديم خدمة تأجير جديدة لعملائها من خلال حملة مبتكرة تحت شعار "استأجر وانطلق".

تعرض الشركة، من خلال هذه الخدمة، على عملائها خياراً بسيطاً وفعالاً من حيث التكلفة، وتتيح لهم قيادة سيارات فاخرة بشروط دفع سهلة، من دون الحاجة إلى تحمل إجراءات التمويل مع البنوك. وبفضل الخدمة ذاتها، لا يتحمل العميل المسؤوليات التي تترتب على توقيع عقد الشراء، ما يعني تخفيف الأعباء الناجمة عن الالتزام طويل الأجل.

وإضافة إلى ذلك، لن تترتب عليه الدفعة المقدمة المعتادة، وبدلاً منها يدفع مبلغاً للضمان يكون قابلاً للاسترداد عند انتهاء مدة عقد الإيجار. ولن يشعر السائقون أيضاً بأي قلق بشأن إعادة البيع، حيث يمكنهم تبديل سياراتهم كل بضع سنوات لقيادة أحدث الطرز حال إعادة السيارات إلى إنفينيتي.

وعلاوة على ذلك، تشتمل الحزمة على الخدمات من دون أي تكاليف إضافية، والراحة التامة من رسوم التسجيل التي تتحملها إنفينيتي، إضافة إلى التغطية التأمينية الشاملة، مما يتيح للعملاء التوقيع والدفع والقيادة بسهولة..

وإذا كنت تتطلع إلى قيادة أفضل سيارات "الكروس أوفر" مثل QX50 أو QX60، أو سيارة ذات دفع رباعي مثل QX80، أو سيارة سيدان مثل Q50، فإن حملة إنفينيتي تتيح لك قيادة السيارة التي تحلم بها دون الحاجة إلى الالتزام بعقود شراء طويلة الأجل.

وبغض النظر عن اهتماماتك، فإن حملة "استأجر وانطلق" تضع رغباتك على قائمة اهتماماتها. وكل ما يتعين عليك القيام به زيارة أقرب مركز إنفينيتي في دبي أو الشارقة أو الإمارات الشمالية، أو التواصل مع فريق الشركة عبر موقعها infiniti-dubai.com، أو الاتصال على الرقم المجاني: 800-463484 (800 – INFINITI).