معرض الرياض للسيارات يكشف عن سيارة 2030 الاستثنائية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مقطع فيديو مشوق على موقع "تويتر"، لسيارة فريدة من نوعها تم الكشف عنها النقاب في معرض الرياض للسيارات.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقا مصاحبا: "سيارة تعرف باسم 2030، وهي الوحيدة في العالم! سيتم الكشف عنها في معرض السيارات وستُباع في المزاد".

وتم عرض سيارة 2030 في معرض الرياض للسيارات الذي انطلق الثلاثاء 21 نوفمبر ويستمر لمدة أسبوع.

يضم المعرض وفقاً لموقع "يورونيوز" 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية نادرة يمكن للزوار شرائها وتسجيلها مباشرة في المعرض، كما سيتاح لهواة السيارات التقاط الصور بجانب السيارات الفريدة.

وصُنعت سيارة 2030 بمواصفات عالمية ومميزات نادرة خصيصاً لموسم الرياض، علما بأن تفاصيل الشركة المصنعة أو أي من مواصفتها سيتم الإعلان عنها في المعرض.