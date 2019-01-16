تغريم "نيسان" 804 آلاف دولار بتهمة المبالغة في تقييم كفاءة استهلاك الوقود

المصدر: د ب أ

أعلن جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تغريم شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" 900 مليون وون (804 آلاف دولار) بتهمة المبالغة في تقييم كفاءة استهلاك الوقود في سيارتها "إنفينتي كيو 50-2ر2 دي" الصالون.

وبحسب هيئة التجارة الحرة الكورية الجنوبية المعنية بحماية المنافسة فإن معدل استهلاك السيارة اليابانية للوقود يصل إلى لتر لكل 6ر14 كيلومتر، في حين أن فرع الشركة اليابانية في كوريا الجنوبية قال في ملصقاته الدعائية وإعلاناته خلال الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2014 إن السيارة تستهلك لتر لكل 1ر15 كيلومتر.

وقد باعت الشركة اليابانية 2040 سيارة من هذا الطراز بقيمة 68ر68 مليار وون خلال هذه الفترة في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة التجارة الحرة القول إن "هناك مخاوف من أن تكون إعلانات نيسان كوريا قد أضرت بقواعد التجارة النزيهة من خلال تشويه أسس الاختيار العقلاني للعملاء، على أساس أن كفاءة استهلاك الوقود يمثل أولوية لدى العملاء عند شراء سيارة".