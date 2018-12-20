وداعاً للازدحام.. أنفاق جديدة تنقل الركاب عبر سيارات بدون سائق

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الملياردير إلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبايس إكس، الثلاثاء عن أول نفق سريع من نوعه للسيارات الكهربائية في لوس أنجليس، أكثر المدن ازدحاما في العالم.

ويسعى ماسك لبناء شبكة من الأنفاق، حيث ستتمكن السيارات الكهربائية بدون سائق من نقل الركاب من وإلى محطات متعددة في المدن الكبيرة بسرعة 240 كلم/سا، وسيتم تزويد كل محطة بمصعد لنقل الركاب إلى السطح، وبهذا يتم تجنب إنشاء محطات كبيرة ومكلفة.

ووفقاً لموقع "أرقام" قدم "ماسك" لوسائل الإعلام إن النفق يبلغ طوله 1.14 ميل (1.8 كيلومتر) موضحًا أنه يري أن شبكات الأنفاق هي الحل لازدحام حركة المرور في المدن.

وقدمت "بورينج كومباني" وهي شركة ماسك التي تهتم بالمشروع، جولات تجريبية في النفق للصحفيين بسيارة "تسلا" "موديل إكس" معدلة، حيث أرفق المهندسون عجلات محاذاة بالعجلتين الأماميتين للسيارة الأساسيتين، لتعمل بمثابة مصد على طول حواجز المسار داخل النفق، مما يحافظ على السيارة في المسار ويمنعها من الوقوع في المسارات الجانبية للنفق.

وأوضح "ماسك" – الذي أسس "بورينج كومباني" منذ عامين - أن تكلفة تشييد النفق بلغت حوالي 10 ملايين دولار لاستكماله.