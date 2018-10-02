"هوندا موتور" تستدعي 1.4 مليون سيارة

المصدر: (د ب أ)

أعلنت شركة "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات اليوم الاثنين استدعاء 1.4 مليون سيارة إضافية لإصلاح الخلل في الوسائد الهوائية الموردة من شركة "تاكاتا".

يذكر أن الخلل في الوسائد الهوائية من "تاكاتا" يؤدي إلى انفجار الوسادة عند انتفاخها في حالة التصادم وانتشار شظايا معدنية، قد تصيب السائق والركاب بجراح.

وبعد قرار الاستدعاء الأخير، يصل إجمالي عدد السيارات التي تم استدعاؤها بسبب عيوب الوسائد الهوائية في الولايات المتحدة وحدها إلى حوالي 40 مليون سيارة.

وذكرت الشركة أن القرار الطوعي الأخير جزء من محاولة استباق قرار من الحكومة يلزم الشركة بالاستدعاء بسبب عيوب الوسائد.

ويأتي قرار استدعاء السيارات في أميركا كمرحلة رابعة من خطة ذات خمس مراحل أعلنتها إدارة النقل والسلامة المرورية الوطنية الأميركية في مايو 2016 للتعامل مع مشكلة الوسائد الهوائية المعيبة.

وطالبت هوندا عملاءها بالتوجه إلى وكلائها المعتمدين لإصلاح الوسائد مجاناً.